Локдаун в Англії триватиме до 8 березня

За словами голови уряду, з 8 березня школи зможуть почати приймати учнів.

"Тому ми сподіваємося, що буде безпечно розпочати відновлення роботи шкіл з понеділка, 8 березня, а інші економічні та соціальні обмеження будуть зняті тільки-но дозволить ситуація", - сказав Джонсон.

Новий штам коронавірусу, який з’явився у південно-східній Англії наприкінці минулого року, призвів до зростання кількості хворих по всій Британії, кількість випадків хвороби та смертність внаслідок пандемії досягли рекордного рівня.

З початку січня Англія перебуває у стані жорсткого карантину: школи, паби та ресторани закриті для відвідувачів, а громадянам наказали залишатися вдома якомога довше.

Шотландія, Вельс та Північна Ірландія, уряди яких самостійно приймають рішення, запровадили менш жорсткі карантинні обмеження.

Як повідомлялося, наразі Велика Британія посідає 5-те місце у світі за темпами розповсюдження COVID-19.

Уряд Британії готує нові жорсткіші прикордонні обмеження, щоб зупинити потрапляння нових штамів коронавірусу до країни.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 100 946 259 випадків COVID-19, зокрема 2 170 104 летальні, одужали 72 983 162 особи.