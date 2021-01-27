Влада Британії не рекомендує громадянам планувати літні відпустки

Влада Британії не рекомендує громадянам планувати літні відпустки

Укрінформ
Жителям Великої Британії ще зарано бронювати тури на літній сезон відпусток, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у країні надто високий.

Як передає Укрінформ, про це журналістам Sky News сказав британський міністр з питань вакцинації проти COVID-19 Надхім Захаві.

За його словами, з огляду на те, що в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувають 37 тисяч британців, «ще занадто рано навіть висувати припущення стосовно літа».

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Як повідомлялося, Велика Британія посідає 5-те місце у світі за темпами розповсюдження COVID-19. У країні зареєстровано понад 3,6 мільйона випадків інфікування.

За останніми даним Worldometer, у світі виявлено 100,809 млн випадків COVID-19, у тому числі 2,165 млн летальних. Одужали 72, 818 млн осіб

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