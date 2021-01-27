Влада Британії не рекомендує громадянам планувати літні відпустки
Укрінформ
Жителям Великої Британії ще зарано бронювати тури на літній сезон відпусток, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у країні надто високий.
Як передає Укрінформ, про це журналістам Sky News сказав британський міністр з питань вакцинації проти COVID-19 Надхім Захаві.
За його словами, з огляду на те, що в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувають 37 тисяч британців, «ще занадто рано навіть висувати припущення стосовно літа».
Як повідомлялося, Велика Британія посідає 5-те місце у світі за темпами розповсюдження COVID-19. У країні зареєстровано понад 3,6 мільйона випадків інфікування.
За останніми даним Worldometer, у світі виявлено 100,809 млн випадків COVID-19, у тому числі 2,165 млн летальних. Одужали 72, 818 млн осіб