Республіканці в Сенаті дали сигнал, що не підтримають імпічмент Трампа

Представники Республіканської партії в Сенаті США у вівторок дали чіткий сигнал, що у верхній палаті Конгресу бракує голосів за покарання Трампа у справі імпічменту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Лише п’ятеро республіканців приєдналися до демократів під час голосування, аби відхилити спроби соратників Трампа оголосити процес імпічменту неконституційним.

«Сенат проголосував 55–45 за відхилення подання сенатора Ренда Пола, причому всі республіканці – крім п’яти сенаторів – стали на бік Пола»,- інформує видання.

Уточнюється, під час голосування до демократів приєдналися республіканці Мітт Ромні, Бен Сассе, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі і Пет Тумі.

Зараз у Сенаті США налічується по 50 представників Демократичної та Республіканської партій. Аби імпічмент набув чинності, необхідно щонайменше дві третини голосів, тобто демократам потрібно заручитися підтримкою мінімум 17 республіканців.

Судові слухання у справі імпічменту Трампа в Сенаті мають початися за два тижні. Утім, як зазначається в публікації, уже сьогоднішнє голосування стало «найяскравішою ознакою, що Трамп наближається до другого виправдального вердикту». Крім того, стає зрозумілим, що більшість республіканців обрали тактику невизнання конституційності нинішнього процесу імпічменту.

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Як повідомляв Укрінформ, після штурму прихильниками Дональда Трампа Конгресу США 6 січня Палата представників у прискореному порядку провела процедуру оголошення імпічменту. У понеділок, 25 січня, вона офіційно передала Сенату статтю імпічменту з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. У вівторок сенатори склали офіційну присягу для проведення судових слухань у верхній палаті Конгресу США.

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