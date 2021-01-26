Сенатори склали присягу для судового розгляду імпічменту Трампа

Члени верхньої палати Конгресу США склали присягу перед судовим розглядом справи з імпічменту Дональда Трампа, де вони виступатимуть в ролі великого журі присяжних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Cенатори підходили до трибуни, де ставили свої підписи в книзі з присягою», - описує видання процедуру.

Зазначається, що при цьому всі дотримувалися соціального дистанціювання, а трибуну та ручки, якими законодавці ставили підписи, обробляли засобами дезінфекції.

Процедура складання присяги відбулася на наступний день після того, як демократи в Палаті представників офіційно передали до Сенату статтю з імпічменту Дональда Трампа.

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Нагадаємо, Палата представників США 13 січня переважною більшістю голосів ухвалила рішення про імпічмент Дональда Трампа зі звинуваченнями в підбурюванні до заколоту, що призвело до нападу на Конгрес.