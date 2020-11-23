У Загребі почали масове тестування на коронавірус

У понеділок, 23 листопада, в столиці Хорватії Загребі почали здійснювати безкоштовне масове тестування громадян на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Croatia Week.

Тестування відбуватиметься у 12 пунктах по всьому місту.

За словами міського голови Загреба Мілана Бандича, для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів, в залежності від подальшої зацікавленості громадян ця кількість буде збільшуватися.

Бандич також додав, що основними цілями масового тестування є захист населення та протидія поширенню пандемії коронавірусу.

Керівник Центру здоров'я Загреба Антонія Баленович підтвердила, що громадяни дуже зацікавлені у проведенні швидкого тестування.

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Вона сказала, що стратегічною метою влади було зробити тестування не тільки швидким, а й точним та надійним.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 особи одужали.

Фото: HINA