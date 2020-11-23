У Загребі почали масове тестування на коронавірус
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Croatia Week.
Тестування відбуватиметься у 12 пунктах по всьому місту.
За словами міського голови Загреба Мілана Бандича, для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів, в залежності від подальшої зацікавленості громадян ця кількість буде збільшуватися.
Бандич також додав, що основними цілями масового тестування є захист населення та протидія поширенню пандемії коронавірусу.
Керівник Центру здоров'я Загреба Антонія Баленович підтвердила, що громадяни дуже зацікавлені у проведенні швидкого тестування.
Вона сказала, що стратегічною метою влади було зробити тестування не тільки швидким, а й точним та надійним.
Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 особи одужали.
Фото: HINA