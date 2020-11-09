В Австрії провели масові рейди проти «Братів-мусульман»

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомляє австрійська газета Die Presse.

"У понеділок вранці в Австрії відбулася одна з найбільших за останні десятиліття операція скоординованих обшуків. Близько 60 рейдів по всій країні було здійснено в оточенні "Братів-мусульман" за підозрою у фінансуванні тероризму", - йдеться у повідомленні.

Операція проводилася у Відні, Нижній Австрії, Каринтії та Штирії. Під час рейдів було проведено обшуки як у квартирах, так і в офісах спілок та фірм. Заморожено рахунки та арештовано активи. Всього є близько 70 підозрюваних, 30 з них було відразу доставлено на допити.

За даними видання, операція не пов’язана безпосередньо з терактом у Відні 2 листопада і готувалася близько 2 років. Вона проводилася через підозру у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму з боку ймовірних прихильників ісламістського руху "Брати-мусульмани".

Зазначається, що у прокуратурі Граца у понеділок вже підтвердили масштабні обшуки в оточені "Братів-мусульман", зазначивши, що вони не пов’язані з терактом 2 листопада.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центральній частині Відня, де розташовані численні кафе, а також синагога та церква, озброєний автоматом чоловік почав стріляти по людях. У результаті терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.

Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава", ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Фото: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR