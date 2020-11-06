Після теракту відсторонили від роботи начальника контррозвідки Відня

На час розслідування теракту відсторонено від роботи очільника віденського земельного управління з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом (LVT) Федерального відомства з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT).

Про це заявив очільник поліції Відня Герхард Пюрстль під час пресконференції у Відні у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очільник земельного відомства з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом (у Відні – ред.) попросив мене відсторонити його від посади, оскільки він не хоче перешкоджати відповідним розслідуванням", - заявив Пюрстль.

Тимчасово віденське управління BVT очолюватиме керівник земельного управління спецслужби у федеральній землі Штирія.

Начальник поліції Відня вказав на те, що, як засвідчили нові факти, особи з Німеччини, які знаходилися під спостереженням німецької спецслужби, зупинялися влітку в Австрії та зустрічалися з майбутнім віденським терористом. Ці факти, а також те, що словацька спецслужба раніше інформувала своїх австрійських колег з BVT про спробу купівлі майбутнім терористом набоїв у липні у Братиславі, "могли б привести до іншого результату при оцінці небезпеки від нападника".

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер заявив, що з боку поліцейсько-контррозвідувальної служби BVT було здійснено "неприпустимі помилки", і будуть "кадрові наслідки".

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній частині Відня, в районі, де розташовано багато кафе та де також розташована синагога, стався терористичний акт. Озброєний ісламіст почав стріляти по оточуючих, важко поранив поліцейського. Нападника, який мав албанське походження, але народився та виріс у Відні, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

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За останніми даними, у результаті терористичного нападу загинули чотири мирні людини, дві з яких були іноземцями. Ще 23 особи отримали поранення, троє з них досі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Відповідальність за напад узяла на себе терористична організація "Ісламська держава", заявивши, що стрілець перед нападом приніс "присягу" ватажку "ІД".

Австрійські правоохоронці встановлюють усіх можливих спільників, по гарячих слідах в Австрії було затримано 14 осіб – громадяни Австрії, Бангладеш, Туреччини, Північної Македонії та Російської Федерації. Ще двох осіб, які підтримували безпосередній контакт із терористом, взяли під варту у Швейцарії. Також 6 листопада сили Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) провели обшуки в трьох містах через терористичний акт у Відні.

Фото: wien.orf.at