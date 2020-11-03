Українці не постраждали внаслідок теракту у Відні - посол

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок терористичного акту у центрі Відня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Фейсбуці.

"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих немає", - написав посол.

Посол розповів, що відбувається у Відні після теракту: "Для Відня це – просто шок. В останні роки то в одному то в іншому європейському місті траплялися теракти, але Відень ця біда обходила стороною. Він мав репутацію найбільш безпечного міста ЄС. Тому, звичайно, для віденців це – дуже важкий день: місто виглядає приголомшеним. На вході в усі державні установи стоять люди з автоматичною зброєю, у центрі міста більше поліцейських, ніж перехожих".

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Щерба вказав на те, що, відповідно до попередньої інформації, теракт має ісламістське підгрунття. Однак, австрійці не впадають в антиісламську істерію. Розпочато розслідування, йдуть обшуки, тривають зусилля із затримання терориста чи терористів, які ще на свободі.

Дипломат відзначив швидкі та професійні дії віденської поліції: "Поліція Відня проявила себе бездоганно, діяла надзвичайно швидко та професійно. О 20.00 годині почався теракт і буквально через 10 хвилин один з терористів вже був вбитий, потягом 15-20 хвилин поліція заповнила своєю присутністю перший район".

Серед багатьох відпочивальників у той вечір у центрі Відня були і, щонайменше, четверо українських студентів, які зв’язалися з консулом Посольства України. "Консул був з ними на зв’язку. Так розумію, прямо перед кав’ярнею, де сиділи наші студенти, було тяжко поранено одну людину. Тому вони були у шокованому стані, але, слава Богу, все обійшлося добре для них", - повідомив посол.

За останніми даним, кількість жертв теракту у Відні зросла до 4 осіб. Раніше повідомлялося про 17 поранених, семеро з яких – у важкому стані.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центральній часті Відня у районі, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога, стався терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по оточуючих, у тому числі важко поранив поліцейського. Нападника було ліквідовано згодом поліцейським спецпідрозділом. Ним виявився ісламіст з австрійським та північномакендонським громадянством. Проходять обшуки, є затримані.