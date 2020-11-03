В Австрії оголосили триденну жалобу через теракт у Відні

Відповідне рішення було прийнято під час спеціального засідання уряду країни у вівторок, 3 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У зв’язку з цим жахливим нападом на свободу та демократію Австрійської Республіки оголошується національна жалоба, починаючи з сьогоднішнього дня і по четвер включно", - йдеться у постанові уряду.

На будинках та спорудах органів державної влади та органів місцевого самоврядування приспускається державний прапор. О 12.00 вівторка відбулася оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Учні шкіл у середу розпочнуть уроки також з хвилини мовчання.

Очікується, що у вівторок відбудеться і покладання вінків керівництвом Австрії у пам'ять про жертв терористичного нападу.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центральній часті Відня у районі, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога, стався терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти в людей, у тому числі важко поранив поліцейського. Нападника було ліквідовано пізніше поліцейським спецпідрозділом. У результаті теракту загинули 4 особи, ще 17 отримали поранення.

Поліція Відня закликає жителів Відня за можливістю залишатися у вівторок вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників вчорашнього теракту.

Збройний напад здійснив 20-річний ісламіст з австрійським паспортом, який у 2019 році був засуджений за спробу виїзду в Сирію для участі у боях на боці терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Поліція вже провела 15 обшуків у людей, пов’язаних з терористом, заарештовано декілька осіб.

Фото: Michael Gruber/Getty Images