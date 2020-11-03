Віденський терорист раніше був засуджений за зв’язки з ІДІЛ – поліція

Збройний напад у центрі Відня здійснив 20-річний ісламіст, який у 2019 році був засуджений за спробу виїзду в Сирію для участі у боях на боці терористичної організація "Ісламська держава" (ІД).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє АРА з посиланням на МВС Австрії.

"Вбивці, застреленому поліцією під час нападу у Відні, було 20 років, він мав північномакедонське коріння і у нього була судимість за терористичні зв’язки. За словами міністра внутрішніх справ Карла Негаммера, Фейзулай Куйтім був прихильником терористичного угрупування "Ісламська держава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Фейзулай Куйтім був засуджений до 22 місяців ув'язнення 25 квітня 2019 року за спробу поїхати до Сирії, щоб приєднатися до ІД. Однак, вже 5 грудня він був достроково звільнений.

За словами очільника МВС, поліція провела 15 обшуків у людей, пов’язаних з нападником, заарештовано декілька осіб.

АРА повідомляє, що ліквідований терорист мав два громадянства – австрійське та північномакедонське.

За даними австрійського видання Falter, нападник був відомий австрійській спецслужбі, оскільки він був серед 90 ісламістів, які хотіли виїхати воювати до Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центральній часті Відня у районі, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога, відбувся терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по оточуючих, у тому числі важко поранив поліцейського. Нападника було ліквідовано згодом поліцейським спецпідрозділом. У результаті теракту загинули 4 особи, ще 17 отримали поранення.

Поліція Відня закликає місцевих мешканців, по можливості, залишатися у вівторок вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників вчорашнього теракту.