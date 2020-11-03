Україна засуджує підлий акт терору у Відні – Кулеба
Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Глибоко співчуваю всім постраждалим під час жорстоких терористичних нападів у Відні. Україна солідарна з Австрією та різко засуджує цей підлий акт терору. Ми будемо раді надати будь-яку необхідну допомогу», - написав Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) розпочалася стрілянина.
Стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 за Києвом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не також не підтверджується. Відомо, що в цей час вона була закрита. Всього було 6 різних місць, де відбувалася стрільба.
Наразі відомо, що в результаті теракту загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція одразу на місці події. Інформації щодо громадянства померлих поки немає.