Інформації про громадянство загиблих під час теракту у Відні ще немає – посол Щерба

Інформації про громадянство загиблих під час теракту у Відні осіб наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Станом на ранок вже пишуть про трьох загиблих цивільних. Інформації щодо їх громадянства поки нема. В зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре», - написав дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина.

Стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 за київським часом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і знаходиться синагога. Інформація про те, що саме вона була ціллю нападників, поки не підтверджується. В цей час синагога була зачинена. Всього було 6 різних місць, де зафіксували стрілянина.

Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відня терактом.

Вранці 3 листопада міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що загиблих у Відні вже п’ятеро, включно з терористом.