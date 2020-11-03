У Відні задіяли армійський спецназ проти терористів

Австрійська влада задіяла спецпризначенців федеральної армії проти терористів, які здійснили напад у понеділок ввечері у Відні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у федеральній канцелярії Австрії.

"Зараз важливо задіяти усі наявні сили для забезпечення стійкості виконавчої влади. Тому федеральний уряд негайно задіяв необхідні сили австрійських збройних сил", - заявили у канцелярії.

Частина армійських спецпризначенців з Jagdkommando візьме на себе охорону важливих об’єктів у столиці, інших буде залучено до операції з протидії нападниками, які здійснили стрілянину у центрі і поки переховуються десь у місті.

Раніше федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер заявив, що терористичний напад у Відні все ще триває, поліція розшукує озброєних нападників.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух, який стався нібито в результаті підриву "поясу смертника", хоча ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

Відповідно до поліції, всього було 6 різних місць, де відбувалася стрільба.

За офіційними даними, внаслідок стрілянина загинув один перехожий, також є поранені, включаючи 1 поліцейського. Кількість поранених не повідомляється, але, за даними ЗМІ, мова може йти про 15 осіб.