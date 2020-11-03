Посольство України з’ясовує, чи постраждали українці у теракті у Відні

Посольства України в Австрії з’ясовує, чи є українці серед постраждалих під час стрілянини у центрі Відня.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила консул Посольства України в Республіці Австрія Мирослава Зінкевич.

"Наразі ми виясняємо, чи є українці серед постраждалих. Поінформує відразу після надходження інформації", - повідомила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух, який стався нібито в результаті підриву "поясу смертника", хоча ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

За офіційними даними, внаслідок стрілянина загинув один перехожий, також є поранені, включаючи 1 поліцейського. Кількість поранених не повідомляється, але, за даними ЗМІ, мова може йти про 15 осіб.