Стрілянина у Відні: поліція повідомила про одну жертву теракту

Відповідно до підтверджених на даний момент одна людина стала жертвою стрілянини у центрі Відня, ще декілька отримали поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сторінці поліції Відня у Twitter.

"Одна людина загинула, декілька поранених (включаючи 1 офіцера поліції)", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що один нападник був застрелений поліцією.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері близько 20.00 за місцевим часом у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух нібито в результаті підриву "поясу смертника", що офіційно наразі не підтверджено.

Поліція розпочала масштабну операцію із залученням спецпідрозділів. Міністерство внутрішніх справ Австрії виходить з того, що збройна атака з боку невідомих у центрі Відня була терактом.

Фото: krone.at