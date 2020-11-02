Поліція -про стрілянину у Відні: Мова йде про теракт

Поліція -про стрілянину у Відні: Мова йде про теракт

Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ Австрії виходить з того, що збройна атака з боку невідомих у центрі Відня була терактом.

Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер у коментарі австрійському телерадіомовнику ORF понеділок ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу підтвердити, що ми розглядаємо це як очевидний теракт", - заявив він.

За словами міністра, в районі інциденту задіяні великі сили поліції, включаючи спецпідрозділи "Кобра" та "Вега"

"Ми виходимо з того, що було декілька нападників. Точну кількість наразі не можна сказати", - заявив він.

Очільник МВС повідомив про "багатьох поранених, ймовірно, також загиблих" в результаті нападу.

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Він закликав населення столиці залишатися вдома та уникати громадських місць.

Згідно зі ЗМІ, район нападу наразі перекритий поліцією, закриті прилеглі кафе та ресторани, громадський транспорт не робить зупинки у так званому "Внутрішньому місті". В районі спостерігаються інтенсивні переміщення озброєних поліцейських та спецназівців, над містом літають гелікоптери.

На відзнятому очевидцями відео видно щонайменше двох нападників, одягнутих у щось на зразок уніформи. Один з них, озброєний автоматичною зброєю, ймовірно, "Калашниковим", біг по вулиці і стріляв. Також на відео зі Шведенплатц видно, як одна людина, можливо, поліцейський, падає на землю після пострілу.

Точна кількість жертв нападу наразі не відома. АРА повідомляє поки про трьох поранених, доставлених у лікарню після нападу. Зокрема, важкі поранення отримав поліцейський. Окремі ЗМІ повідомляють про 7-15 поранених.

Як повідомляє, у понеділок ввечері близько 20.00 по місцевому часу (21.00 по Києву) у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася перестрілка. Також ЗМІ повідомляли про вибух нібито в результаті підриву "поясу смертника". Інцидент відбувався в районі площі Шведенплатц неподалік від синагоги.

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