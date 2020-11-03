Загиблих у Відні вже п’ятеро, включно із терористом

Кількість жертв вчорашнього теракту у центрі Відня зросла до чотирьох осіб серед мирних громадян, а нападника було застрелено раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер заявив у вівторок, що щонайменше один «ісламістський терорист» відповідальний за напади в центральній частині Відня, в результаті яких загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще кілька людей отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку інших нападників, залучивши до патрулювання на вулицях міста близько однієї тисячі поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) сталася стрілянина.

За даними поліції Відня, стрілянина розпочалася близько 20.00 (21.00 за Києвом) з вулиці Зайтенштеттенгассе, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога. Загалом, як поінформували правоохоронці, було 6 різних місць, де зафіксували стрілянину.

Федеральний канцлер Себастіан Курц назвав напад у центрі Відні терактом.