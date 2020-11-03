Ми сильніші, ніж ненависть та терор – президент Єврокомісії про напад у Відні

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що шокована терористичним нападом у центрі Відні.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я шокована та засмучена з приводу жорсткого нападу у Відні. Мої думки зараз з сім’ями сімей постраждалих та австрійським народом. Європа повністю солідарна з Австрією. Ми сильніші, ніж ненависть та терор", - заявив він.

Французький президент Еммануель Макрон також висловив співчуття з приводу теракту в столиці Австрії.

"Ми, французи, розділяємо шок та сум австрійців після нападу у Відні. Після Франції дружня країна зазнала нападу. Це – наша Європа. Наші вороги повинні знати, з ким вони мають справу. Ми ні перед чим не поступимося", - йдеться на його сторінці у Twitter.

Також прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що шокований нападом у Відні.

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"Я глибоко шокований жахливими нападами у Відні сьогодні. Думки Об’єднаного Королівства зараз із народом Австрії – ми стоїмо разом з вами проти терору", - написав Джонсон на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух, який стався нібито в результаті підриву "поясу смертника", хоча ця інформація наразі не підтверджена офіційно.

Фото: krone.at