Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц назвав збройний напад у центрі Відня моторошним терактом.

Про це глава уряду заявив у коментарі на австрійському телебаченні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми переживаємо зараз як Республіка Австрія, і передусім, як столиця Відень, дуже важкі часи – ми стали жертвою моторошного теракту в столиці", - заявив він.

Глава уряду повідомив, що поліцейським вдалося нейтралізувати одного нападника, однак "декілька злочинців" вже ще продовжують перебувати у бігах.

"Ми ніколи не дозволимо залякати нас тероризмом і будемо рішуче боротися з цими атаками всіма способами. Для того, щоб поліція могла повністю сконцентруватися на боротьбі з тероризмом, федеральний уряд вирішив, що федеральна армія негайно візьме на себе охорону об’єктів, яку раніше здійснювала поліція у Відні", - заявив Курц.

За словами канцлера, поки рано говорити про мотиви цього терористичного нападу. Водночас, не виключається антисемітський мотив у зв’язку з місцем (неподалік єврейської синагоги), де розпочався цей терористичний акт.

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Він повідомив, що нападники були добре озброєні та "професійно підготовлені". "Це – очевидний терористичний напад", - заявив Курц.

За словами глави австрійського уряду, внаслідок теракту було поранено 15 осіб, у т.ч. поліцейського.

Канцлер заявив, що загроза все ще залишаться і закликав населення залишатися вдома.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) відбулася стрілянина. Також ЗМІ повідомляли про вибух, який стався нібито в результаті підриву "поясу смертника", хоча ця інформація наразі не підтверджена офіційно.