Теракт у Відні: вісьмох підозрюваних узяли під варту

Земельний суд Відня взяв під варту 8 підозрюваних у наданні допомоги терористу, який у центрі австрійської столиці 2 листопада застрелив чотирьох і поранив понад 20 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"У зв'язку з терактом у центрі Відня у п'ятницю було взято під варту вісім підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-секретаря суду, ув'язненим від 16 до 24 років, деякі з них уже мають судимість. Їх узято під варту до 21 листопада.

Усі вони підозрюються у членстві в терористичній організації та злочинному угрупованні, а також сприянні вбивствам шляхом надання підтримки вбивці перед нападом.

Громадянство осіб, взятих під варту, та інші подробиці не повідомляються.

Зазначається, що загалом у зв’язку з терактом у Відні було затримано 16 осіб, шістьох згодом відпустили. Ще двоє осіб поки не доправлені до слідчого ізолятора. Раніше повідомлялося, що серед затриманих були громадяни Австрії, Бангладеш, Туреччини, Північної Македонії та Російської Федерації.

Очільник МВС Австрії Карл Негаммер заявляв про "очевидні та неприпустимі помилки у розслідуванні". Зокрема, йдеться про істотні прорахунки поліцейсько-контррозвідувальної служби BVT при оцінці потенційної терористичної загрози з боку ісламіста, який 2 листопада скоїв теракт у Відні.

Зокрема, у липні словацькі правоохоронці інформували BVT про те, що підозріла особа з Відня намагалася купити патрони у Братиславі для автомата Калашникова. Австрійська сторона встановила цю особу – ним виявився Куйтім Фейзулай, який раніше був засуджений в Австрії за терористичною статтею і достроково звільнений. Однак BVT не вжило подальших заходів, як і не поінформувало про це Мін’юст.

Крім того, як зазначає ORF, Фейзулай зустрічався в Австрії влітку з людьми, які перебували у полі зору німецької спецслужби. Якихось висновків та дій з цього приводу австрійською спецслужбою не було прийнято.

З огляду на це у п’ятницю стало відомо про відсторонення від посади очільника віденського земельного управління (LVT) Федерального відомства з питань захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT).

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній частині Відня, де розташована синагога, щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по людях. За останніми даними, у результаті теракту загинуло четверо людей, двоє з яких були іноземцями. Ще 23 особи дістали поранення.

Нападника, який народився та виріс у Відні, ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Відповідальність за напад узяла терористична організація "Ісламська держава".