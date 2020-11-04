Теракт у Відні: нові дані підтвердили версію слідства

Аналіз відео з місця теракту у центрі Відня свідчить, що напад здійснювався однією людиною.

Про це заявив у середу федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер під час пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо стверджувати, що поступово зростаючі дані слідства щодо одного нападника були підтверджені шляхом вивчення відео", - заявив він.

За словами міністра, всього було вивчено понад 20 тис. відео загальним обсягом 1 терабайт, відзнятих у районі теракту.

Розслідування триває з метою встановлення усіх обставин злочину, а також можливих помічників терориста. На території Австрії було проведено 18 обшуків житла, затримано 14 підозрюваних. Усі затримані є молодими особами віком 18-25 років та мають різне громадянство – Австрії, Бангладеш, Туреччини, Північної Македонії та Російської Федерації.

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"Проводиться розслідування за підозрою про участь у терористичній організації", - заявив глава МВС.

Крім того, у вівторок у швейцарському Вінтертурі було арештовано двох людей, які перебували у тісному контакті з віденським терористом. Відомо, що затримані фігурують у відкритих у 2018 та 2019 роках кримінальних провадженнях, які не пов’язані з нападом у Відні.

За даними поліції, серед чотирьох загиблих у результаті теракту двоє були іноземцями – 24-річна німкеня та 21-річний громадянин Північної Македонії. Крім того, загинули 39-річний австрієць та 44-річна австрійка. Ще 13 інших осіб отримали кульові поранення. Загалом у ході теракту поранення отримали 23 особи, троє з них досі знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній частині Відня, в районі, де розташовано багато кафе та де також розташована синагога, стався терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по оточуючих, важко поранив поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ. Відповідальність за напад узяла на себе терористична організація "Ісламська держава".