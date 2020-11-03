ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Відні

ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Відні

Укрінформ
Низка нападів у Відні була організована бойовиками терористичної організації "Ісламська держава". Таку заяву опублікували самі бойовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал спостереження за екстремістами SITE Intelligence Group.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній часті Відня, в районі, де розташовано багато кафе та де також знаходиться синагога, відбувся терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по людях, важко поранив поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

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Поліція закликала жителів міста залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників терориста.

У результаті терористичного акту у Відні загинули чотири особи, ще 22 отримали ушкодження.

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