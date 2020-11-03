ІДІЛ взяла відповідальність за теракт у Відні

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал спостереження за екстремістами SITE Intelligence Group.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній часті Відня, в районі, де розташовано багато кафе та де також знаходиться синагога, відбувся терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по людях, важко поранив поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Поліція закликала жителів міста залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників терориста.

У результаті терористичного акту у Відні загинули чотири особи, ще 22 отримали ушкодження.