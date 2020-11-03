Теракт у Відні: кількість поранених зросла до 22

У центрі Відня внаслідок терористичного акту загинули четверо мирних жителів, ще 22 отримали поранення. Поліція також ліквідувала терориста.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції у Відні федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ми знову змушені коригувати у сторону збільшення трагічні підсумки теракту у Відні: злочинець вбив чотирьох осіб і, за останніми даними, 22 людини отримали поранення", - заявив він.

За словами міністра, важко поранений поліцейський переніс операцію, наразі його стан оцінюється як стабільний.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері у понеділок, 2 листопада, у центральній часті Відня у районі, де розташовано багато кафе і де також знаходиться синагога, стався терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти в людей, у тому числі важко поранив поліцейського. Нападника було ліквідовано згодом поліцейським спецпідрозділом. Ним виявився ісламіст з австрійським та північномакендонським громадянством. Проходять обшуки, є затримані.

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Поліція Відня закликає жителів Відня за можливістю залишатися у вівторок вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників вчорашнього теракту.

Українці під час теракту у Відні не постраждали.