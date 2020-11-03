Теракт у Відні: у Швейцарії затримали двох підозрюваних

У Швейцарії неподалік Цюриха затримали двох підозрюваних у причетності до теракту в австрійській столиці, внаслідок якого загинули чотири особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swiss Info.

Спеціальний поліцейський підрозділ кантону Цюрих затримав громадян Швейцарії 18 та 24 років. Їх підозрюють у звязках з убивцею, який учинив напад у Відні ввечері 2 листопада.

Як зазначається, затримання відбулося за погодженням з владою Австрії.

Зараз слідча група з’ясовує, яким чином пов’язані затримані та нападник у Відні.

Тим часом поліція заявила, що посилила заходи безпеки для єврейської громади кантону Цюрих.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада у центральній часті Відня стався терористичний акт. Поблизу синагоги озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, тяжко поранивши поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Поліція закликала мешканців міста залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників терориста.

Унаслідок терористичного акту у Відні загинули чотири особи, ще 22 отримали ушкодження.