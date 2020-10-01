Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на грузинських виборах

Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став першим номером у партійному списку найбільшого опозиційного об'єднання «Єдиний національний рух» (ЄНР), яке йде на вибори ще з кількома партіями в блоці під назвою «Сила в єдності».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости Грузия.

Крім відомого актора до першої п'ятірки партії Саакашвілі на цих виборах входять: Григол Вашадзе - голова партії ЄНР, колишній глава МЗС Грузії, Ніка Мелія - ​​депутат парламенту, Хатія Деканоїдзе - колишній шеф Національної поліції України та екс-міністр освіти Грузії і Коба Накопія - депутат парламенту.

Варто зазначити, що Єдиний національний рух є партією, яку очолює екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, на жовтневих парламентських виборах у Грузії.

Нагадаємо, на початку вересня опозиція заявила, що кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від "Єдиного національного руху" (ЄНР) і об'єднання "Сила в єдності" буде експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі.