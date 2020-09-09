Мін’юст Грузії обіцяє Саакашвілі “найкращу їжу у в’язниці”

У Мін’юсті Грузії запевнили, що колишній президент Михеїл Саакашвілі не зможе викликати заворушень в країні.

Як передає Укрінформ, про це на каналі Rustavi 2 зазначила міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані.

Глава Мін’юсту заявила, що Саакашвілі «не зможе викликати заворушень в Грузії», незалежно від того, знаходиться він на волі або у в’язниці, оскільки діюча політична влада в державі досить сильна.

Водночас вона поообіцяла Саакашвілі «хороше тюремне харчування».

«Сьогоднішня (грузинська) в’язниця управляється за найвищими міжнародними стандартами. У нього буде найкраща їжа. У листопаді було заборонено навіть (використовувати) заморожене м’ясо, і ми годуємо укладених свіжим м’ясом і сезонними фруктами і розробили кілька типів меню», — пояснила міністр.

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Вона зазначила, що в грузинській пенітенціарній системі всі засуджені отримують рівні умови.

Нагадаємо, 7 вересня Саакашвілі заявив, що відчуває себе готовим очолити майбутній уряд країни в разі перемоги його прихильників на парламентських виборах.

Як відомо, ці вибори заплановані в Грузії на 31 жовтня.