Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії у разі перемоги опозиції на виборах

Колишній президент Грузії та чинний голова виконкому Нацради реформ при Президенті України Міхеїл Саакашвілі заявив про згоду стати прем’єр-міністром Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у своєму Telegram.

"Я дав згоду на пропозицію об’єднаної грузинської опозиції стати прем’єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Справа в тому, що зараз парламентські вибори не проводяться в Україні, але проводяться в Грузії. Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи", – твердить Саакашвілі.

Він зауважив, що згодний бути перехідним прем’єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, "поки не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія".

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Нагадаємо: грузинська опозиція в особі "Єдиного національного руху" й об’єднання "Сила в єдності" 7 вересня запропонувала експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі стати кандидатом на посаду прем’єр-міністра від цих політичних сил. Про це повідомив голова ЄНР Григол Вашадзе.