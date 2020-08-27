Саакашвілі працюватиме в Україні та братиме участь у виборах у Грузії

Голова Виконавчого комітету реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що активно включився в грузинську виборчу кампанію.

Як передає Укрінформ, про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці.

"Звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ", - сказав він.

Також він повідомив, що у рамках діяльності Нацради приймав у себе "велику казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів". "Ми домовилися про співпрацю Нацради реформ і аналогічної структури в Казахстані, також була досягнута домовленість про створення міжнародного центру Саакашвілі в одному з казахських університетів. Я багато розповідав про наші плани в Україні, а також про мій досвід реформ і в Грузії, і в Україні", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.