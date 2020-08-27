Саакашвілі записав звернення до грузинів

Голова Виконавчого комітету реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Він висловив подяку Україні, назвавши її своїм "другим домом".

"Україна - мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі своєї головної домівки, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну ще зі студентства, у найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную", - сказав він.

Саакашвілі також вибачився перед грузинським народом за свої помилки.

"Помилки, звичайно ж, були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато заможніше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив через те, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. Водночас я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави", - зазначив він.

Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію.

"Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, досі збереглося і працює, але водночас, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще, і кожен грузин може бути багатим, і це у нас вийде разом! Я повертаюся!" - заявив Саакашвілі.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Наступного дня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що за рішенням уряду його країни Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій.

13 травня повідомлялося, що Шарашенідзе прибув у Тбілісі і перебуває у двотижневому обов'язковому карантині.

Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив до позбавлення волі на 3 роки. За даними слідства, в 2009 році тодішній президент Грузії в обхід комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство чотирьох співробітників департаменту конституційної безпеки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.