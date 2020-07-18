Глава ВС прокоментувала реформаторські ідеї Саакашвілі щодо судів

Глава Верховного суду Валентина Данішевська не бачить конкретних пропозицій щодо реформування судової системи України в заявах глави виконкому Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі і загалом спроб комунікації Нацради з судовою владою.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», коментуючи ідеї Саакашвілі щодо тотальної реформи українських судів.

«Крім гасел про радикальні революційні зміни, ми, власне кажучи, нічого конкретного не чуємо. Кажуть про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І йде боротьба за те, хто буде призначати цих ідеальних суддів», - зазначила Данішевська.

Відповідаючи на питання про те, чи можна вважати раціональною ініціативу включення до Верховного суду суддів-іноземців, глава Верховного суду зауважила: «Про ініціативу з суддями-іноземцями я б сказала так: результати роботи такого судді залежатимуть від того, під захистом якої держави він буде перебувати».

Вона також вказала на неконституційність такої норми. «Конституція вимагає, щоб суддя був громадянином України, щоб він володів державною мовою. Так, власне, я і не знаю прикладів у світі, щоб ця практика сприяла якомусь прориву».

Також Данішевська додала: «Що стосується судової системи у Грузії. Ми завжди радіємо успіхам своїх колег в інших країнах. Однак здається, що від вироку грузинських судів щодо пана Саакашвілі сам пан Саакашвілі не був у захваті».

Крім того, глава Верховного суду підкреслила відсутність будь-якого діалогу Нацради з суддівським корпусом: «Ніякого діалогу з Нацрадою реформ немає, навіть ніяких спроб комунікацій не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань - відразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений у покращенні правосуддя», - сказала вона.

Що стосується комунікацій з Президентом Володимиром Зеленським, то, за словами Данішевської, Глава держави особисто з нею не зустрічався, проте є комунікація з Офісом Президента після рішення Конституційного суду про неконституційність низки положень Закону «Про судоустрій і статус суддів».

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«Чи буде цей діалог продуктивним - час покаже. Але перший наш маркер - запуск ВККС і призначення в місцеві суди і присяга 400 нових суддів», - сказала глава ВС.

Загалом, на думку Данішевської, усім гілкам влади в Україні слід працювати для досягнення реального результату.

«Що ж відбувається на практиці? Як тільки країна наближається до чергової виборчої кампанії, то всі претенденти починають підвищувати свій авторитет завдяки приниженню інших. Адже найвигідніше призначити винуватцем судову систему, тому що вона на вибори не йде. Щоб не привертати уваги до інших проблем у державі, весь час концентрується увага на недоліках судової системи, хоча вона має ті ж хвороби, що і все суспільство, всі гілки влади», - підсумувала глава Верховного суду.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня в ефірі програми «Право на владу» Саакашвілі заявив, що зараз «набагато важливіше реформувати судову систему», яка «глибоко хвора».

У свою чергу Рада суддів України та суддівське співтовариство висловили обурення заявами Саакашвілі про судову гілку влади.