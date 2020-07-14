Кулеба шкодує, що через приватні заяви Саакашвілі

Кулеба шкодує, що через приватні заяви Саакашвілі "відгрібає" держава

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шкодує, що приватні заяви Міхеїла Саакашвілі викликають певне напруження у відносинах з Грузію.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом ситуація викликає жаль, тому що є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім’я цього громадянина Міхеїл Саакашвілі. Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами Саакашвілі. Дисбаланс у чому: що приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.

За словами дипломата, Україна розуміє, що ситуація в Грузії напередодні виборів є "дуже чутливою", і запевнив, що ми надзвичайно цінуємо дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.

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"Ми розраховуємо на стабілізацію стосунків і на усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами напередодні виборів. Позиція МЗС з цього питання максимально чітка й офіційно задекларована: Саакашвілі є приватною особою і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - акцентував міністр.

Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

Раніше глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".

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