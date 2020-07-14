Кулеба шкодує, що через приватні заяви Саакашвілі "відгрібає" держава

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба шкодує, що приватні заяви Міхеїла Саакашвілі викликають певне напруження у відносинах з Грузію.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом ситуація викликає жаль, тому що є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім’я цього громадянина Міхеїл Саакашвілі. Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами Саакашвілі. Дисбаланс у чому: що приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.

За словами дипломата, Україна розуміє, що ситуація в Грузії напередодні виборів є "дуже чутливою", і запевнив, що ми надзвичайно цінуємо дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.

"Ми розраховуємо на стабілізацію стосунків і на усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами напередодні виборів. Позиція МЗС з цього питання максимально чітка й офіційно задекларована: Саакашвілі є приватною особою і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - акцентував міністр.

Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

Раніше глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".