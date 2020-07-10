МЗС Грузії знову викликав посла України після заяв Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Перший канал Грузії.

"У МЗС Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, у ході зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила стратегічні відносини і дружбу між Грузією та Україною і висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

Було зазначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.

Грузинська сторона висловила надію, що українська сторона дасть належну оцінку цим фактом, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.

За словами українського посла, він передасть Києву позицію офіційного Тбілісі. У той же час він підкреслив, що нещодавня заява колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі відображає тільки його особисті погляди.

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Як повідомлялося, напередодні глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".

Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Саакашвілі главою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

У червні посла України в Тбілісі Долгова викликали у МЗС Грузії для роз'яснення заяви Саакашвілі про парламентські вибори в Грузії.

Фото: 1tv.ge