МЗС Грузії знову викликав посла України після заяв Саакашвілі
Про це повідомляє Перший канал Грузії.
"У МЗС Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МЗС, у ході зустрічі грузинська сторона ще раз підкреслила стратегічні відносини і дружбу між Грузією та Україною і висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.
Було зазначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн.
Грузинська сторона висловила надію, що українська сторона дасть належну оцінку цим фактом, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.
За словами українського посла, він передасть Києву позицію офіційного Тбілісі. У той же час він підкреслив, що нещодавня заява колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі відображає тільки його особисті погляди.
Як повідомлялося, напередодні глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".
Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Саакашвілі главою Виконавчого комітету Національної ради реформ.
У червні посла України в Тбілісі Долгова викликали у МЗС Грузії для роз'яснення заяви Саакашвілі про парламентські вибори в Грузії.
Фото: 1tv.ge