Тбілісі викличе українського посла через заяви Саакашвілі

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що для роз'яснення заяви глави Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїла Саакашвілі буде викликаний посол України в Тбілісі Ігор Долгов.

Про це він повідомив у четвер, передає Перший канал Грузії.

«Звичайно, заява, яку ми почули вчора (від Саакашвілі - ред.), є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів», - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний посол.

За його словами, саме з заявами Саакашвілі пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.

«Це саме те питання (призначення Саакашвілі - ред.), яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії »- додав міністр.

Раніше експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив: «Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передній лінії боротьби ».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

За рішенням уряду Грузії посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі.

Глава уряду Грузії Георгій Гахарія заявив 9 травня, що Грузія не має наміру розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні.

Фото: tabula.ge