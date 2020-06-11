Тбілісі викличе українського посла через заяви Саакашвілі

Тбілісі викличе українського посла через заяви Саакашвілі

Укрінформ
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що для роз'яснення заяви глави Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїла Саакашвілі буде викликаний посол України в Тбілісі Ігор Долгов.

Про це він повідомив у четвер, передає Перший канал Грузії.

«Звичайно, заява, яку ми почули вчора (від Саакашвілі - ред.), є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів», - заявив Залкаліані, додавши, що в МЗС для роз'яснень буде викликаний посол.

За його словами, саме з заявами Саакашвілі пов'язаний виклик посла Грузії в Україні для консультацій.

«Це саме те питання (призначення Саакашвілі - ред.), яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій. Саме про це ми попереджали наших українських колег - людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, яку грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії »- додав міністр.

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Раніше експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив: «Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передній лінії боротьби ».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

За рішенням уряду Грузії посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі.

Глава уряду Грузії Георгій Гахарія заявив 9 травня, що Грузія не має наміру розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні.

Фото: tabula.ge

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