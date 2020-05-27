Грузія не затягуватиме процес повернення свого посла в Україну - МЗС
Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані, повідомляє Грузия Online.
"Ви знаєте, що ми розпочали консультації з послом в Україні. Звичайно, ми маємо обговорити багато питань", - сказав глава МЗС.
Стосовно дати повернення посла в Україну, то, за словами Залкаліані, цей процес не затягнеться у часі.
Він також наголосив, що стратегічне партнерство з Україною "переглядатися не буде".
"У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ - це переглядатися не буде", - заявив Залкаліані.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ.
За рішенням уряду Грузії посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі.
Голова уряду Грузії Георгій Гахарія заявив 9 травня, що Грузія не має наміру розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні.