Грузія не затягуватиме процес повернення свого посла в Україну - МЗС

Грузія не затягуватиме процес повернення в Україну посла, викликаного для консультацій після призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані, повідомляє Грузия Online.

"Ви знаєте, що ми розпочали консультації з послом в Україні. Звичайно, ми маємо обговорити багато питань", - сказав глава МЗС.

Стосовно дати повернення посла в Україну, то, за словами Залкаліані, цей процес не затягнеться у часі.

Він також наголосив, що стратегічне партнерство з Україною "переглядатися не буде".

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"У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ - це переглядатися не буде", - заявив Залкаліані.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ.

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За рішенням уряду Грузії посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі.

Голова уряду Грузії Георгій Гахарія заявив 9 травня, що Грузія не має наміру розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні.