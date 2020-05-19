Посол України обговорив із грузинськими депутатами стратегічну співпрацю парламентів

Посол України в Грузії Ігор Долгов обговорив з представниками грузинського парламенту поглиблення стратегічного партнерства між країнами та організацію офіційного візиту до України голови парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе.

Про це повідомляє пресслужба посольства за результатами зустрічі Долгова зі співголовами Групи дружби парламенту Грузії з Верховною Радою України – заступником голови парламенту Грузії К.Кучавою та депутатом Г.Мосідзе.

«В ході зустрічі обговорені питання подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Грузією у міжпарламентському вимірі, організації офіційного візиту голови парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе до України та візиту Групи міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України з Грузією до Тбілісі, а також можливість участі спостерігачів від України на чергових парламентських виборах в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема увага приділена важливості розгляду парламентом Грузії питання можливого визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету ради Нацреформ.

Глава уряду Грузії Георгій Гахарія.заявив 9 травня, що Грузія не збирається розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на високу посаду в Україні.