Посол України обговорив із грузинськими депутатами стратегічну співпрацю парламентів
Про це повідомляє пресслужба посольства за результатами зустрічі Долгова зі співголовами Групи дружби парламенту Грузії з Верховною Радою України – заступником голови парламенту Грузії К.Кучавою та депутатом Г.Мосідзе.
«В ході зустрічі обговорені питання подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Грузією у міжпарламентському вимірі, організації офіційного візиту голови парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе до України та візиту Групи міжпарламентських зв’язків Верховної Ради України з Грузією до Тбілісі, а також можливість участі спостерігачів від України на чергових парламентських виборах в Грузії, які мають відбутися 31 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрема увага приділена важливості розгляду парламентом Грузії питання можливого визнання депортації кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду.
Як повідомляв Укрінформ, за рішенням уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету ради Нацреформ.
Глава уряду Грузії Георгій Гахарія.заявив 9 травня, що Грузія не збирається розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на високу посаду в Україні.