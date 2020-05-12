Грузія вважає неприпустимим призначення Саакашвілі, але збереже партнерство з Україною – посол

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе перед від'їздом з Києва провів зустріч в українському МЗС, де поінформував міністерство про позицію офіційного Тбілісі у зв'язку з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

Про це він повідомив Першому каналу Грузії.

"Неприпустимо, щоб в країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яку було засуджено в Грузії. Що стосується відносин з Україною, грузинська сторона докладе всіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть поглибилися. У цьому з нами згодні і наші українські партнери. У нас спільні позиції з найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інституцій, і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену", - заявив Шарашенідзе.

За його словами, під час зустрічі з ним українська сторона заявила, що Саакашвілі є громадянином України, але МЗС України з розумінням поставилося до позиції офіційного Тбілісі і висловило сподівання на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані 8 травня заявив, що, за рішенням уряду Грузії, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення 7 травня Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

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Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі про Сандро Гіргвліані і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. За даними слідства, в 2009 році тодішній президент Грузії Саакашвілі в обхід Комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство Гіргвліані чотирьох співробітників Департаменту конституційної безпеки.

Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.