У Грузії заявили, що не розриватимуть дипвідносин з Україною через Саакашвілі

Грузія не збирається розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеіла Саакашвілі на високу посаду в Україні.

Про це інформує грузинський Перший канал .

“Ми відкликаємо посла з України для консультацій, але це не означає, що ми ставимо під сумнів дипломатичні відносини або стратегічне партнерство”, — заявив глава уряду Грузії Георгій Гахарія.

Голова уряду Грузії відзначає, що стратегічне партнерство з Україною не буде ставитись під сумнів «через окремих безвідповідальних політиків».

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Гахарія нагадав, що був особисто залучений до процесу нормалізації відносин з Україною після відставки Саакашвілі з посади губернатора Одеської області. За його словами, Грузія ніколи не приховувала від України своє ставлення до Саакашвілі.

«Зараз ми відкликаємо посла для того, щоб такі політичні авантюристи не змогли зашкодити відносинам з нашим братнім та стратегічним партнером та поставити під загрозу ці відносини. Для нас це найголовніше.

Після цього призначення має бути надано гарантії невтручання в подальшому у внутрішні справи інших країн, хто б це не був, і мені дуже цікаво, і ми будемо стежити за тим, як вдасться зараз утримати Міхеіла Саакашвілі від втручання у внутрішні справи Грузії », - сказав Гахарія.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані 8 травня заявив, що, за рішенням уряду Грузії, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення 7 травня Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Тбіліський міський суд у січні 2018 р. визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі щодо Сандро Гіргвліані і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. За даними слідства, у 2009 році тодішній президент Грузії Саакашвілі в обхід Комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство Гіргвліані чотирьох працівників Департаменту конституційної безпеки.

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Верховний суд Грузії залишив цей вирок у силі.

Крім того, у червні 2018 року Тбіліський суд визнав Саакашвілі винним у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі, яке сталось у 2005 р., і засудив його до 6-ти років позбавлення волі.

Саакашвілі також обвинувачують у Грузії у розтраті майже 4 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.