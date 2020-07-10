Публічні висловлювання не уповноважених осіб не є позицією держави — МЗС

Публічні висловлювання не уповноважених осіб не є позицією держави — МЗС

Укрінформ
У Міністерстві закордонних справ наголошують, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію держави.

Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС.

"Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави”, - підкреслили в МЗС.

Разом з цим в МЗС підкреслили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.

"Попри пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному — імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: МЗС Грузії знову викликав посла України після заяв Саакашвілі

Крім цього, зміцнюється співпраця у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є безпекові виклики та проблеми окупованих Росією територій наших держав.

"Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи один одного", - наголошується у заяві.

Читайте також: Затримання Саакашвілі на кордоні: завершили розслідування щодо двох експосадовців ДПСУ

Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

Раніше глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-