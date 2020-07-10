Публічні висловлювання не уповноважених осіб не є позицією держави — МЗС
Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС.
"Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави”, - підкреслили в МЗС.
Разом з цим в МЗС підкреслили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.
"Попри пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному — імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, зміцнюється співпраця у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є безпекові виклики та проблеми окупованих Росією територій наших держав.
"Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи один одного", - наголошується у заяві.
Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.
Раніше глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".