Публічні висловлювання не уповноважених осіб не є позицією держави — МЗС

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію держави.

Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС.

"Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави”, - підкреслили в МЗС.

Разом з цим в МЗС підкреслили, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини у дусі дружби та добросусідства.

"Попри пандемію Covid-19, ми активно працюємо над наповненням нашого партнерства практичними заходами. На порядку денному — імплементація Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, проведення Десятого засідання Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, консультацій на рівні зовнішньополітичних відомств тощо", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, зміцнюється співпраця у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Спільними для двох країн є безпекові виклики та проблеми окупованих Росією територій наших держав.

"Реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на засадах довіри, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи один одного", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 10 липня у Міністерстві закордонних справ Грузії відбулася зустріч з послом України в Грузії Ігорем Долговим після заяв глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. За інформацією МЗС, під час зустрічі грузинська сторона висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

Раніше глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає "уряд Грузії повністю нелегітимним".