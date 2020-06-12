Затримання Саакашвілі на кордоні: завершили розслідування щодо двох експосадовців ДПСУ

Слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора завершили досудове розслідування щодо двох експосадовців Держприкордонслужби за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“За даними слідства, у 2018 році колишні посадовці були причетні до організації та здійснення незаконного затримання М.Саакашвілі під час його реадмісії до Республіки Польща”, - йдеться у повідомленні.

Відносно високопосадовців органів державної влади, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досудове розслідування триває.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, додали у бюро.

Як повідомлялося, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі набув українського громадянства у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року Президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвався в Україну з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку. 12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

28 травня 2019 року Президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України шляхом внесення змін до указу Порошенка. 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законною реадмісію Саакашвілі з України до Польщі.