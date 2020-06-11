Зеленський пояснив, чому Саакашвілі не став віцепрем'єром
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми зустрілися з Міхеілом Ніколозовичем, він сказав: "Я хочу допомагати". Зустрічей було декілька, він декілька разів приходив з різними порадами, адекватними. Він запитав: "Де ви мене бачите?". І я йому сказав: "Я хочу, щоб ви самі подумали, побачили свій статус". Я йому запропонував: "Можете йти до мене радником про реформи". Він каже: "Це не мій рівень", - розповів Зеленський.
За його словами, потім Саакашвілі сам зауважив, що бачить себе в уряді, на посаді віцепрем'єр-міністра з реформ.
"Я йому відповів: "Віцепрем’єр так віцепрем’єр, але я поговорю з Прем’єр-міністром, як воно буде і як ви зможете працювати", - зазначив Президент.
Водночас він підкреслив, що Саакашвілі не став віцепрем'єр-міністром, бо у фракції "Слуга народу" було різне ставлення - "і різке, і різне".
Після цього, зважаючи на бажання Саакашвілі займатися реформами, Зеленський запропонував йому іншу посаду.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії, ексголову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.