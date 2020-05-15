Саакашвілі: Хочу запропонувати новий закон про державно-приватне партнерство
Про це Саакашвілі повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.
"Я хочу запропонувати Національній раді реформ новий закон про державно-приватне партнерство, де основні функції мають належати приватним суб'єктам, дуже підприємливим і талановитим українцям", сказав Саакашвілі.
Він наголосив, що в Україні треба розвивати державно-приватне партнерство: "Ми маємо з малим і середнім бізнесом підняти це партнерство і сказати, що держава може виконувати лише окремі функції, а інші функції можна робити разом з людьми, які створюють достаток цієї країни і робочі місця".
Саакашвілі зазначив, що збирається лише допомогти Зеленському в здійсненні реформ та не має інших амбіцій.
Крім того, він додав, що займатиметься дерегуляцією для бізнесу і готує пропозиції щодо покращення ситуації на митниці.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2019 підписав закон "Про концесію" №155-ІХ, ухвалений Верховною Радою. Документом внесено зміни до 25 законодавчих актів з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.
7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Наступного дня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що за рішенням уряду його країни Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій.
13 травня повідомлялося, що Шарашенідзе прибув до Тбілісі та перебуває у двотижневому обов'язковому карантині.
Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив до позбавлення волі на 3 роки. За даними слідства, у 2009 році тодішній президент Грузії в обхід комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство чотирьох співробітників департаменту конституційної безпеки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.