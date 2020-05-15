Саакашвілі: Хочу запропонувати новий закон про державно-приватне партнерство

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що запропонує новий законопроєкт стосовно розвитку в Україні державно-приватного партнерства.

Про це Саакашвілі повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Я хочу запропонувати Національній раді реформ новий закон про державно-приватне партнерство, де основні функції мають належати приватним суб'єктам, дуже підприємливим і талановитим українцям", сказав Саакашвілі.

Він наголосив, що в Україні треба розвивати державно-приватне партнерство: "Ми маємо з малим і середнім бізнесом підняти це партнерство і сказати, що держава може виконувати лише окремі функції, а інші функції можна робити разом з людьми, які створюють достаток цієї країни і робочі місця".

Саакашвілі зазначив, що збирається лише допомогти Зеленському в здійсненні реформ та не має інших амбіцій.

Крім того, він додав, що займатиметься дерегуляцією для бізнесу і готує пропозиції щодо покращення ситуації на митниці.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2019 підписав закон "Про концесію" №155-ІХ, ухвалений Верховною Радою. Документом внесено зміни до 25 законодавчих актів з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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Наступного дня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що за рішенням уряду його країни Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій.

13 травня повідомлялося, що Шарашенідзе прибув до Тбілісі та перебуває у двотижневому обов'язковому карантині.

Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив до позбавлення волі на 3 роки. За даними слідства, у 2009 році тодішній президент Грузії в обхід комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство чотирьох співробітників департаменту конституційної безпеки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.