Україні потрібна свобода від несправедливих податків - Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі має намір спілкуватися з бізнесом для напрацювання пропозицій з метою покращення та спрощення регуляторної системи в Україні.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо відкриватися для бізнесу. Ми не знаємо краще за бізнес, за маленькі підприємства, середній бізнес, - ми не знаємо краще за них, що є кращим для них...Ми будемо відкриватися, ми будемо їх запитувати, я буду з усіма зустрічатися", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, на цих зустрічах, зокрема, з'ясовуватимуть, які існують перешкоди для ведення бізнесу, у тому числі на митниці.

"Зараз головне, що потрібне Україні, - свобода. Свобода від усієї армії людей, які п'ють кров підприємливих українських людей останні 25-30 років. Свобода від нерозумних регуляцій, які вони нав'язали бізнесу, свобода від несправедливих податків, свобода від абсолютно тупих митних регуляцій, свобода від митних брокерів", - підкреслив Саакашвілі.

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На його думку, загалом потрібно скасувати близько 80% регуляцій в Україні.

Разом з тим він наголосив, що вирішальну роль у всіх реформах гратиме Президент, якому український народ дав відповідний мандат прибрати все, що "було поганою практикою останніх десятиліть".

"Зараз ми повинні для нього (Президента - ред.) до кінця довести цей мандат, щоб почалися швидкі зміни, щоб кожен українець, кожен малий підприємець, кожен власник маленького ФОПу, кожна людина сказала, що для нас влада, яку ми привели попри олігархічні та інші інтереси на Банкову, яку ми привели у парламент, що вони для нас зробили А, В, С, D, E, вони для нас полегшили життя, вони від нас відчепилися, вони не п'ють нашу кров, не дозволяють бюрократії пити нашу кров", - додав Саакашвілі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

22 квітня у фракції партії "Слуга народу" заявили, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ, і він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Однак пізніше стало відомо, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду у Національну раду реформ.