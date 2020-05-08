Саакашвілі — про Авакова: Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно

Міхеїл Саакашвілі, якого Президент Володимир Зеленський призначив головою Виконавчого комітету реформ, розповів, що для допомоги економіці насамперед в Україні необхідно звільнити бізнес від адміністративного втручання.

Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес від адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово - це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців, - все, що стосується свободи введення бізнесу", - сказав Саакашвілі.

З приводу медичної реформи Саакашвілі наголосив, що потрібно повністю змінювати систему. "Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроби реанімувати старі, совкові реформи не працюють. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", - наголосив Саакашвілі.

Щодо співпраці з главою Міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим голова Виконавчого комітету реформ зазначив, що "заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно".

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Крім того, Саакашвілі розповів, що його офіс розміщуватиметься всередині Офісу Президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при Президенті України.

Як повідомлялося, 7 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

22 квітня у фракції партії "Слуга народу" заявили, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

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Сам Саакашвілі заявив, що Президент запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ, і він уже спілкувався з прем'єр-міністром з цього приводу.

Проте пізніше стало відомо, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду в Національній раді реформ.

Національна рада реформ створена у серпні 2014 року як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Персональний склад Нацради затверджує Президент.

8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що за рішенням уряду Грузії надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій у Тбілісі після призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету ради Нацреформ.