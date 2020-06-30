Саакашвілі пообіцяв Зеленському перетворення митниці на сервіс для бізнесу

Під час засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України Володимира Зеленського обговорили концепцію реформування митниці.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

«Обговорили першочергові законопроєкти щодо реформування галузей економіки, які будуть доопрацьовані Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Зокрема, на засіданні було представлено концепцію реформування митниці», - йдеться в повідомленні.

Учасники засідання наголосили, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Зазначалося, що створення мережі «відкритих митних просторів» сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

«Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс», – заявив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

За даними пресслужби, реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду. Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Нині Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

«Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер – це керівник митниці, який зможе впровадити (реформу – ред.) у життя», – сказав Зеленський у заключному слові.

Глава держави наголосив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має також відповідати за терміни її впровадження.

Крім того, на засіданні Національної ради реформ була представлена попередня версія законопроєкту про податок на виведений капітал.

«Будь-яку реформу, якщо ви не готові впроваджувати, – не треба її чіпати. Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте – і все. Якщо він поліпшує життя людей – треба запроваджувати. Без цих «вправо», «вліво», «трішки», «спробуємо». Мені так здається», – сказав Президент.

Після детального обговорення учасники засідання домовилися продовжити роботу над цим законопроєктом для його вдосконалення, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, Зеленський у вівторок, 30 червня, провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Фото: пресслужба Президента