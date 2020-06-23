Митні платежі: у Мінфіні пояснили невиконання плану у травні на 3 мільярди

За підсумками травня план з надходження митних платежів був недовиконаний на 3 млрд грн.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю виданню Mind, повідомляє пресслужба міністерства.

"Наші очікування – підвищити доходи митниці на 15-20%. Так, нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім. Ми не виконали план у травні – близько 3 млрд грн, але робота йде. Наразі не виконуються показники, закладені в бюджет, хоча є об’єктивні й суб’єктивні причини", - сказав Марченко.

З його слів, крім збільшення податкового навантаження, сталося падіння товарного імпорту, що не оподатковується через карантин. Лише тиждень тому відкрилися можливості імпорту. Увесь цей час імпорт був настільки обмеженим, що чимало митних постів було зачинено.

"Зараз ситуація має стати кращою. Сподіваємось, що в червні митниця виконає все, передбачене бюджетом",- зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Сергій Марченко заявив, що у порівнянні з травнем 2019 року в доларовому еквіваленті надходження митних платежів скоротилися на 30%. Значною мірою скорочення обсягів імпорту зумовлено пандемією. Але на деяких митницях (наприклад, на Поліській, Волинській, Закарпатській), звернув увагу міністр фінансів, надходження платежів зменшилися більше, аніж обсяги оподаткованого імпорту. Він зробив висновок, що частина імпорту в Україну потрапляє із використанням тіньових схем. Цьому сприяють неефективна робота з контролю класифікації товарів, митної вартості та відсутність відповідного моніторингу оформлень.