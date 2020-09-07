Грузинська опозиція назвала Саакашвілі кандидатом в прем'єри
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Онлайн.
"Саакашвілі має повернутися в Грузію, він має зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому Єдиний національний рух і всі партії, які входять в Об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Грузії", - повідомив глава "Єдиного національного руху" Григол Вашадзе.
Повідомляється, що сьогодні ввечері колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв'язку зі своїми планами щодо повернення в Грузію.
Як відомо, експрезидент Грузії і голова виконкому Нацради реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі анонсував своє повернення в грузинську політику.
У Тбілісі відповіли, що на батьківщині його чекає кримінальна відповідальність за "зловживання владою" і "переслідування політичних опонентів" на посаді президента країни.
Нагадаємо, що 31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.