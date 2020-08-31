Парламентські вибори у Грузії призначили на 31 жовтня

Парламентські вибори у Грузії призначили на 31 жовтня

Укрінформ
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала суботу 31 жовтня датою виборів парламенту країни.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила на Першому каналі Грузії під час свого відеозвернення до нації.

«Сьогодні я підписала акт про оголошення виборів. Парламентські вибори в нашій країні відбудуться 31 жовтня, як це передбачено нашою Конституцією. Я хотіла б звернутися до громадськості й закликати вас провести цей період, ці два місяці до виборів, якомога спокійніше. В сьогоднішніх умовах, коли ми вже пережили пандемію COVID-19 і досить важкий рік, потрібно дуже спокійно підготуватися до виборів», - повідомила Зурабішвілі.

Вона також вірить, що Грузія зможе провести прийдешні вибори демократично, мирно і прозоро.

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«Ці вибори мають особливе значення! Цим ми підтвердимо демократичність нашої країни. Як і кілька місяців тому, сьогодні наше суспільство показало світу, що воно може впоратися з такою важкою епідемією і показати своїм високою суспільною свідомістю, що ми - відповідальні громадяни; саме так і треба провести вибори», - додала Зурабішвілі.

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