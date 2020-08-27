У Мін'юсті Грузії заявили, що в разі повернення Саакашвілі на нього чекає в'язниця

У разі повернення до Грузії експрезидента цієї країни, а нині голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, на нього чекає затримання на кордоні і в'язниця.

Як передає Укрінформ, про це Першому каналу Грузії заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані.

"Ми чули відеозапис Міхеїла Саакашвілі, в якому він нібито звертається до грузинського народу. Звичайно, ми вітаємо, якщо Міхеїл Саакашвілі знайде в собі сили і прибуде до Грузії, прямо на кордоні на нього чекає процедура затримання та, звичайно, грузинська в'язниця, так як він перебуває в розшуці і йому винесено ряд обвинувальних вироків, які можуть бути переглянуті, допоки він перебуватиме у в'язниці", - сказала вона.

Раніше 27 серпня Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.

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Як повідомляв Укрінформ 7 травня 2020 року Володимир Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Наступного дня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що за рішенням уряду його країни Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій.

Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями і засудив до позбавлення волі на 3 роки. За даними слідства, в 2009 році тодішній президент Грузії в обхід комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство чотирьох співробітників департаменту конституційної безпеки. Верховний суд Грузії залишив цей вирок у силі.