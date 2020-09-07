Саакашвілі каже, що дружить із Богданом поза політикою

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що має з дружні відносини з колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, але не планує з ним жодних політичних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це Саакашвілі написав у Фейсбуці з огляду на реакцію громадськості на розміщене напередодні у соцмережі фото з Богданом і народним депутатом Єлизаветою Ясько (фракція партії "Слуга народу").

"Жодних спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню", - зазначив Саакашвілі.

За словами політика, він має з Богданом дружні відносини, "так само як і з багатьма іншими, з різними політичними бекграундами". Саакашвілі додав, що "у себе вдома, за дружнім столом, може обговорювати будь-які теми з ким завгодно".

Він наголосив, що політично його позиція "абсолютно зрозуміла":

"Я повністю підтримую Президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся".

Саакашвілі також зазначив, що підтримує багатьох перспективних молодих політиків - і з команди Зеленського, і в цілому по Україні.

Як повідомлялося, напередодні Міхеіл Саакашвілі оприлюднив спільне фото з Андрієм Богданом і Єлизаветою Ясько. Політик у підписі до фото зазначив, що вони обговорювали київські вибори. Водночас Богдан оприлюднив таке саме фото із підписом: "Є цікавий розклад на київські вибори!!!".