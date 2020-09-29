ЗМІ порахували: у світі від COVID-19 кожні 16 секунд вмирає людина

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 щогодини забирає життя 226 людей. Це означає, що кожні 16 секунд від цієї хвороби десь у світі помирає один хворий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У всьому світі кожні 24 години йдуть з життя 5400 осіб через небезпечну інфекцію. Кількість смертей від коронавірусу в цьому році удвічі перевищує кількість людей, які щорічно вмирають від малярії.

Усього за три місяці кількість смертей від COVID-19 збільшилася вдвічі з півмільйона і продовжує зростати, відтоді як у Китаї в результаті цієї хвороби був зареєстрований перший летальний випадок.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 вересня у світі зафіксовано 33 552 152 випадки коронавірусу, зокрема 1 006 379 летальних випадків та 24 880 948 випадків одужання.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS